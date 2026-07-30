Нетаньяху не верит в дипломатию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал различия в оценках перспектив дипломатического урегулирования иранской ядерной проблемы. Отвечая на вопрос о вероятности успеха переговоров, израильский лидер заявил о своем скептическом отношении к намерениям Тегерана.

«Я не знаю, насколько это нереалистично, но я крайне скептически отношусь к методам работы Ирана. Они всегда врут, всегда жульничают и всегда тянут время», — отметил Нетаньяху.

При этом глава израильского правительства не исключил полностью возможность изменения позиции Тегерана под влиянием извне. По его словам, достаточное дипломатическое и экономическое давление теоретически способно изменить ситуацию, поэтому «стоило бы попробовать» этот сценарий.