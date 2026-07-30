Пашинян о различии в подходах Армении и России

В России видят армяно-российские отношения эксклюзивными или не видят их вообще, но у Армении иной подход. Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, Армения решила создать альтернативы, до этого их у нее не было. Это касается не только экономического направления, но и политического.

«Проблема в том, что Армения подписала документы о стратегическом партнерстве с Китаем, Францией, США, Великобританией, Нидерландами и другими странами. До этого у Армении не было или не могло быть таких отношений со столькими партнерами. Проблема в этом», - сказал он.

Пашинян отметил, что РФ видит проблему именно в этом – «либо отношения эксклюзивны, либо отношений быть не должно». Но Армения не принимает такой подход. «Мы говорим, что отношения не эксклюзивные, но они должны быть. Это легитимный подход», - отметил премьер.