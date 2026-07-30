Центробанки по всему миру купили рекордные объемы золота

Во II квартале 2026 года центральные банки по всему миру резко нарастили закупки золота. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Всемирный совет по золоту (WGC).

В общей сложности регуляторы приобрели 289 тонн. Это оказалось рекордным показателем для этого квартала. Крупнейшим покупателем стала Польша, которая прибавила к своим запасам 51 тонну. В свою очередь, Китай обзавелся еще 33 тоннами.