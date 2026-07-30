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УЕФА грозит бойкотом чемпионатов мира из-за нового проекта ФИФА

конфликт набирает обороты
13:16 620

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 30 июля проведет экстренную встречу для обсуждения возможных мер в ответ на план Международной федерации футбола (ФИФА) по привлечению внешних инвесторов, сообщает The Guardian.

В течение дня 55 членов УЕФА соберутся, чтобы обсудить коллективный ответ на планы ФИФА. Одной из предлагаемых мер является бойкот странами-членами УЕФА мероприятий ФИФА, в частности, мужских и женских чемпионатов мира по футболу.

Газета отмечает, что не только в УЕФА выразили недовольство в связи с планами ФИФА. Союз поддержали Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азиатская конфедерация футбола (АФК). Если все три эти организации примут решение бойкотировать мероприятия ФИФА, то это будет означать бойкот со стороны 143 из 211 членов федерации.

The Times 28 июля сообщила о планах президента ФИФА Джанни Инфантино по привлечению внешних инвестиций в чемпионат мира. Переговоры о таких инвестициях проводились с людьми, близкими к администрации США. В ФИФА пояснили, что речь идет о возможном создании дочерней компании FIFA Forward Enterprise (FFE) с оборотом в $20 млрд, которая будет заниматься коммерческой деятельностью и организацией мероприятий. При этом внешние инвесторы смогут приобрести до 20% акций этой компании.

Sky News отмечает, что главным инвестором FFE может стать Джошуа Кушнер - американский предприниматель, брат Джареда Кушнера - зятя президента США Дональда Трампа.

Такой шаг резко раскритиковали многие институты футбольного управления, региональные футбольные ассоциации и различные известные личности. После волны критики Инфантино пояснил, что идея является только предложением, а не уже согласованным обязательством. При этом он выразил мнение, что укрепление коммерческой стороны футбола является естественным шагом в эволюции спорта.

По данным Sky News, Инфантино дал национальным ассоциациям время до 19 сентября для поддержки своего плана. Он предупредил, что если они не поддержат инициативу, то у них будет гораздо меньше финансов на развитие и содержание сборных. 

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