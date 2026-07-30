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«Теперь очередь Америки». Затишье закончилось. США снова бомбят Иран
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«Теперь очередь Америки». Затишье закончилось. США снова бомбят Иран

Китай все отрицает...

13:20 551

Сообщения о поставках Китаем Ирану нескольких сотен ракетных пусковых установок не соответствуют действительности, заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин. Об этом пишет The Global Times.

Мао Нин подчеркнула, что китайские власти неоднократно выражали свою позицию по иранской теме. По ее словам, «Китай всегда играл конструктивную роль в продвижении мира и деэскалации конфликтов».

Накануне западные СМИ со ссылкой на источники писали, что Иран может в течение нескольких недель получить первую поставку китайских ракетных пусковых установок. По их данным, в эту партию могли войти до 400 таких установок.

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