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«Теперь очередь Америки». Затишье закончилось. США снова бомбят Иран
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«Теперь очередь Америки». Затишье закончилось. США снова бомбят Иран

Иран не планирует возобновлять переговоры с США

13:23 331

Иран не планирует направлять делегацию в Пакистан или Катар для переговоров с США, сообщило в четверг информационное агентство Nour News, близкое к Высшему совету национальной безопасности Ирана, со ссылкой на официального представителя.

Официальный представитель опроверг информацию о возобновлении американо-иранских переговоров в Женеве, Дохе или Исламабаде.

«Недавние действия Министерства финансов США осложнили относительно успешные переговоры между Ираном и Оманом», — цитируют слова чиновника.

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