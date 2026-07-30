Иран не планирует возобновлять переговоры с США

Иран не планирует направлять делегацию в Пакистан или Катар для переговоров с США, сообщило в четверг информационное агентство Nour News, близкое к Высшему совету национальной безопасности Ирана, со ссылкой на официального представителя.

Официальный представитель опроверг информацию о возобновлении американо-иранских переговоров в Женеве, Дохе или Исламабаде.

«Недавние действия Министерства финансов США осложнили относительно успешные переговоры между Ираном и Оманом», — цитируют слова чиновника.