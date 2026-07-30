Москва «гармонизирует» с Цхинвали. Чем ответит Тбилиси?

В последние дни грузинские политики и политологи активно обсуждают вероятность юридического оформления Россией аннексии Южной Осетии. Поводом для дискуссий стало подписание так называемого «соглашения о гармонизации» между Москвой и де-факто властями Цхинвальского региона, а также назначение на пост «главы правительства Южной Осетии» Марата Камболова — влиятельного российского чиновника, которого прочат в преемники нынешнему лидеру региона.

Многие эксперты видят в этих шагах подготовку к формальной интеграции Южной Осетии в состав РФ. По их мнению, на фоне неудач на украинском фронте Кремль стремится поднять патриотический дух россиян, «присоединив исконные земли» и объединив Южную Осетию с Северной в единый субъект федерации.

Политолог и бывший депутат парламента Грузии Вахтанг Хмаладзе считает такой сценарий вполне вероятным.

«Существует известная формула: земля, на которую ступил сапог русского солдата, принадлежит России. Я легко представляю, как Владимир Путин на митинге в «Лужниках» объявляет о «возвращении» Южной Осетии в «родную гавань». Ему необходимо компенсировать неудачи в войне с Украиной. Пропаганда преподнесет это как «историческое достижение», хотя с точки зрения международного права поглощение грузинского региона — это чистая аннексия», — отмечает эксперт.

По словам Хмаладзе, реализация этого плана зависит от международной конъюнктуры: хода войны в Украине, внутриполитической ситуации в России и реакции Запада. Беспокойство у эксперта вызывает позиция властей Грузии.

«Правительство Грузии перестало протестовать против действий Москвы, и это крайне тревожный сигнал», — считает Хмаладзе, напомнив, что до прихода «Грузинской мечты» к власти все предыдущие правительства придерживались прозападного курса и жестко реагировали на любые провокации Кремля и сепаратистов. Нынешнее руководство Грузии, по мнению эксперта, занимает единственную на Южном Кавказе лояльную Москве позицию, предпочитая «отмалчиваться даже в самых острых ситуациях».