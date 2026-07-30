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Москва «гармонизирует» с Цхинвали. Чем ответит Тбилиси?

Вахтанг Хмаладзе комментирует для haqqin.az
Джейхун Наджафов
13:27 607

В последние дни грузинские политики и политологи активно обсуждают вероятность юридического оформления Россией аннексии Южной Осетии. Поводом для дискуссий стало подписание так называемого «соглашения о гармонизации» между Москвой и де-факто властями Цхинвальского региона, а также назначение на пост «главы правительства Южной Осетии» Марата Камболова — влиятельного российского чиновника, которого прочат в преемники нынешнему лидеру региона.

В последние дни грузинские политики и политологи активно обсуждают вероятность юридического оформления Россией аннексии Южной Осетии

Многие эксперты видят в этих шагах подготовку к формальной интеграции Южной Осетии в состав РФ. По их мнению, на фоне неудач на украинском фронте Кремль стремится поднять патриотический дух россиян, «присоединив исконные земли» и объединив Южную Осетию с Северной в единый субъект федерации.

Политолог и бывший депутат парламента Грузии Вахтанг Хмаладзе считает такой сценарий вполне вероятным.

«Существует известная формула: земля, на которую ступил сапог русского солдата, принадлежит России. Я легко представляю, как Владимир Путин на митинге в «Лужниках» объявляет о «возвращении» Южной Осетии в «родную гавань». Ему необходимо компенсировать неудачи в войне с Украиной. Пропаганда преподнесет это как «историческое достижение», хотя с точки зрения международного права поглощение грузинского региона — это чистая аннексия», — отмечает эксперт.

По словам Хмаладзе, реализация этого плана зависит от международной конъюнктуры: хода войны в Украине, внутриполитической ситуации в России и реакции Запада. Беспокойство у эксперта вызывает позиция властей Грузии.

«Правительство Грузии перестало протестовать против действий Москвы, и это крайне тревожный сигнал», — считает Хмаладзе, напомнив, что до прихода «Грузинской мечты» к власти все предыдущие правительства придерживались прозападного курса и жестко реагировали на любые провокации Кремля и сепаратистов. Нынешнее руководство Грузии, по мнению эксперта, занимает единственную на Южном Кавказе лояльную Москве позицию, предпочитая «отмалчиваться даже в самых острых ситуациях».

Политолог и бывший депутат парламента Грузии Вахтанг Хмаладзе считает, что аннексией Южной Осетии Москва компенсирует неудачи в Украине

Хмаладзе убежден, что если аннексия станет реальностью, единственным способом противостоять ей станут массовые протесты в самой Грузии против соглашательского курса правительства: «Других возможностей защитить наш регион я не вижу».

При этом экс-депутат сомневается, что аннексия Южной Осетии даст Путину такой же всплеск рейтинга, как оккупация Крыма.

Эксперт также отметил важную деталь: в отличие от Абхазии, где население в целом выступает против вхождения в состав РФ, Южная Осетия находится под полным контролем Москвы: вопросы местного самоуправления здесь также решаются под руководством российских кураторов.

Хмаладзе считает, что если бы не было войны в Украине или если бы Россия реализовала план «взятия Киева за три дня», вероятность аннексии была бы гораздо выше. Сейчас же, учитывая истощение ресурсов Кремля, сложно прогнозировать, решится ли Москва на окончательное поглощение региона.

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