Жесткие штрафы за азартные игры

В Азербайджане ужесточаются наказания за организацию азартных игр. Соответствующие изменения в Уголовный кодекс утвердил президент Ильхам Алиев.

Согласно документу, за организацию азартных игр в виртуальной форме, в том числе через интернет, сети мобильной связи, платформы социальных сетей, другие средства электронной связи, грозит штраф в размере до двух эквивалентов дохода, полученного преступным путем, либо ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

До изменений размер штрафа составлял от 10 тысяч до 15 тысяч манатов, а срок ограничения свободы — от 2 до 3 лет.