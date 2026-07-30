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Создается система по контролю за распространением запрещенной информации

указ Ильхама Алиева
13:46 334

В Азербайджане создается система по контролю за распространением запрещенной информации. Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.

Кабинету министров поручено в течение семи месяцев подготовить и представить президенту предложения о создании системы по контролю за распространением запрещенной информации. Данная система предназначена для автоматического выявления с использованием технологий искусственного интеллекта и иных технических средств информации, распространение которой запрещено, а также для предотвращения ее размещения на интернет-ресурсах.

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