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Пашинян выбирает спецпосланника для Турции и отвечает Лукашенко

13:51 333

Вопрос о выдвижении кандидатуры нового специального посланника Армении в процессе нормализации армяно-турецких отношений находится на стадии обсуждения. Об этом заявил журналистам премьер-министр Армения Никол Пашинян.

«Решение относительно специального посланника еще не принято. В формате общения с Турцией нам необходимо определить, как мы будем продолжать работу, с какой логикой и в каком формате, чтобы принимать соответствующие решения. В настоящее время по этому вопросу ведутся обсуждения», - сказал Пашинян.

Отметим, что экс-спецпосланник армянской стороны Рубен Рубинян выдвинут партией «Гражданский договор» кандидатом на пост председателя 9-го созыва Национального собрания Армении.

Кроме того, армянский премьер прокомментировал заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Армения «никому не нужна».

«Сейчас мы показываем, кому нужна Республика Армения. Она нужна Китаю, США, Евросоюзу, Ирану. И все эти партнеры нужны Армении. Армения нужна Грузии, а Грузия — Армении. Она нужна Франции, Германии, Польше и Великобритании», - парировал Пашинян.

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