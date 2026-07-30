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Последний гвоздь в гроб РПК

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Руслан Баширли, собкор, Анкара
15:15 1591

В рамках процесса, начатого с целью ликвидации террористической «Рабочей партии Курдистана» и называемого в Анкаре «Турция без террора», достигнут финальный этап подготовки законопроекта, над которым, как сообщалось, долгое время велась работа.

Ожидается, что документ будет принят парламентом Турции и после полного роспуска РПК определит правовой статус членов организации. Сообщается, что правящая «Партия справедливости и развития» планирует завершить подготовку законопроекта до конца недели и поделиться им с политическими партиями перед внесением в парламент.

По информации haqqin.az, полученной от источников в правящей «Партии справедливости и развития», на заседании Центрального исполнительного комитета партии, состоявшемся 27 июля под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, была представлена информация о рамочном законопроекте.

Документ будет принят парламентом Турции и после полного роспуска РПК определит правовой статус членов организации

Власть ищет консенсус с оппозицией

По данным источников, чтобы предложение не воспринималось как законопроект, подготовленный исключительно правящей партией, будут проведены консультации с оппозицией. Законопроект будет направлен политическим партиям, представленным в созданной в парламенте в прошлом году Комиссии национальной солидарности, братства и демократии, действующей в рамках процесса «Турция без террора», и их мнение будет учтено. Основными членами комиссии являются ПСР, Партия националистического движения (MHP), Республиканская народная партия (РНП) и Партия народного равенства и демократии (левоцентристская оппозиционная прокурдская партия, DEM). Пока неизвестно, будет ли участвовать в комиссии «Новая партия», отделившаяся от РНП, однако проект будет представлен и партии под руководством Озгюра Озеля. Источники правящей партии заявляют, что стремятся к максимально широкому консенсусу при принятии законопроекта и будут работать над тем, чтобы представить его в парламент с совместной подписью.

Только после одобрения MİT и армии

В проект, подготовленный правящей партией, будут включены положения, регулирующие подтверждение разоружения РПК, порядок проведения следственных и судебных процессов, принципы исполнения наказаний и механизмы контроля. Даже если закон будет принят парламентом, он вступит в силу только после полного подтверждения ликвидации РПК.

Как ранее писал haqqin.az со ссылкой на свои источники в Анкаре, окончательное подтверждение ликвидации РПК будет определено после заключения Национальной разведывательной организации Турции (МİТ) и Министерства национальной обороны. В этом контексте также планируется создание координационного совета, состоящего из представителей силового блока и соответствующих министерств.

Совет будет создан под председательством вице‑президента Джевдета Йылмаза и обеспечит подтверждение процесса ликвидации и разоружения террористической организации. Кроме того, планируется создание Группы мониторинга при председателе парламента, состоящей из депутатов. Ожидается, что эта группа будет отслеживать процесс разоружения, регулярно получать информацию от силовых структур и информировать членов парламента.

Для членов РПК будет установлен временной лимит: чтобы воспользоваться законом, ожидаемым к утверждению парламентом, необходимо будет в течение одного года вернуться в страну и сдаться. Прогнозируется, что на первом этапе законом смогут воспользоваться около 5000 членов РПК.

В законопроекте также предусмотрены положения о применении условного освобождения под полицейским надзором для тех, кто состоял в организации, но не участвовал в конкретных террористических действиях, а лишь занимался пропагандой в интересах РПК. Срок условного освобождения под полицейским надзором составит три года. Также ожидаются определенные изменения в отношении продолжающихся следственных и судебных процессов.

Источники правящей партии отмечают, что в разделе обоснования и определений законопроекта будет четко указано понятие «РПК–KCK», и тем самым другие террористические организации не попадут в сферу действия закона.

Амнистии для Оджалана не будет, но…

Источники сообщают, что в законопроекте нет никаких положений о выводе РПК из списка международных террористических организаций и что закон направлен исключительно на регулирование правового статуса членов организации после ее ликвидации. В проекте не будет никаких положений о правовом статусе главаря РПК Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение на острове Имралы в Мраморном море. То есть законопроект не является ни помилованием, ни амнистией. Однако, как ранее писал haqqin.az, административные правила, касающиеся изменения условий содержания Оджалана на острове Имралы и разрешения на встречи, будут рассмотрены отдельно.

Напомним, процесс «Турция без террора» был начат в 2024 году по призыву лидера MHP Девлета Бахчели. Позднее Оджалан призвал организацию сложить оружие, и РПК объявила о своем роспуске спустя 50 лет. В прошлом году организация провела символическую церемонию сдачи оружия на севере Ирака.

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