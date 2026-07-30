«Раскольникову» из Мингячевира дали 11 лет

Убийство произошло в 2010 году в городе Ливны Орловской области РФ. По версии обвинения, Бекиров, работая в России, тайно взял из кассы по месту работы 5600 рублей и проиграл их в азартных играх. Чтобы вернуть проигранные деньги, он в ноябре того же года напал на бабушку своей сожительницы, Тамару Студенникову, 1937 года рождения. Бекиров нанес одинокой пожилой женщине множество ударов кулаками, причинив тяжелую черепно-мозговую травму. Из квартиры он забрал мобильный телефон марки Nokia стоимостью 534 рубля (около 13,35 маната) и скрылся. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

После случившегося Бекиров вернулся из России в Азербайджан и долгое время скрывался от следствия. К ответственности его привлекли в 2022 году. Ему предъявили обвинения по двум статьям Уголовного кодекса: 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и 181.3.3 (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Свою вину Бекиров не признал, заявив, что женщину убил в ходе возникшей ссоры, ничего красть не собирался, а долги погашал самостоятельно. На момент происшествия Бекирову было всего 22 года. Он рассказал, что с детства жил в России вместе с отцом, а после случившегося вернулся в Азербайджан. По словам Бекирова, он не знал, что объявлен в розыск в России. Подсудимый также пояснил, что плохо владеет азербайджанским, поэтому не сумел ознакомиться с материалами дела, не понимал адвоката и не смог изложить свою позицию. В завершение подсудимый попросил суд вынести «справедливое решение».

Представитель потерпевшей стороны заявил, что не прощает Бекирова, и требует наказать его по закону.

Решением Шекинского суда по тяжким преступлениям Ниджат Бекиров получил 11 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительном учреждении строгого режима. Гражданский иск представителя потерпевшей на сумму 13 тысяч манатов суд удовлетворил частично, постановив выплатить 5 тысяч манатов.