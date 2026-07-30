Пашинян о коридоре в Нахчыван и войне США с Ираном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) привлечет страны региона, но в то же время заявил, что региональная нестабильность может помешать его реализации.

«Это проект, вовлекающий страны региона, и, конечно, мешающим обстоятельством может стать региональная нестабильность. Я надеюсь, что стабильность установится как можно быстрее и мы все эти конструктивные проекты сможем реализовать», - сказал он в ходе брифинга после заседания правительства.

При этом премьер отметил, что Армения - маленькая страна и у нее нет амбиций и намерений быть посредником в выяснении отношений между крупными странами.