Азербайджанец с британским паспортом, КСИР и переполох в Лондоне

На Южном Кипре проходит судебное разбирательство по запросу об экстрадиции в Лондон Рашада Султанова, гражданина Великобритании азербайджанского происхождения, арестованного в прошлом году за шпионаж против британской авиабазы.
Согласно сообщениям кипрских СМИ, британские правоохранительные органы направили запрос об экстрадиции Султанова в начале июня этого года. Слушания по данному вопросу начались 21 июля в уголовном суде Лимассола на Кипре и продолжаются в настоящее время.
Султанов был арестован 21 июня 2025 года во время военных операций Израиля против Ирана. Его подозревают в шпионаже в пользу Тегерана. По версии следствия, он использовал специализированное оборудование для скрытой фотосъемки секретных военных объектов на британской авиабазе Акротири и кипрской авиабазе «Андреас Папандреу». После ареста азербайджанца британские спецслужбы проявили к его делу серьезный интерес: группа английских журналистов даже была направлена на Кипр для подготовки репортажей.
Как пишет местная газета Fileleftheros, в ноябре прошлого года (6 ноября 2025 года) Соединенное Королевство через Агентство Европейского союза по судебному сотрудничеству по уголовным делам (Евроюст) обратилось к Республике Кипр с просьбой о создании совместной следственной группы для дальнейшего расследования дела. Первоначально кипрские правоохранительные органы передали дело против Султанова в местный суд, сославшись на обвинения в шпионаже и подготовке террористических актов против авиабазы «Андреас Папандреу». Однако британская сторона настаивает на экстрадиции Султанова в Лондон, подозревая его в причастности к шпионажу против британской авиабазы. Ссылаясь на запрос об экстрадиции из Лондона, Генпрокуратура Кипра отложила начало судебного расследования в отношении Султанова.
В запросе об экстрадиции, направленном правоохранительными органами Великобритании, говорится, что он связан с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и «вторгся в запретную зону с целью причинения вреда Соединенному Королевству, действуя в интересах разведывательных служб иностранного государства».
В ходе первых слушаний по запросу адвокат Султанова выступил против его экстрадиции в Великобританию. В результате запрос об экстрадиции предстоит рассматривать на дальнейших судебных заседаниях.
Кипрские СМИ пишут, что полиция выследила 45-летнего мужчину на основании «информации, полученной от иностранной разведывательной службы». Согласно этой информации, он действовал от имени КСИР и планировал террористические акты на Кипре. По данным следствия, Султанов использовал специальное оборудование для тайной фотосъемки секретных военных объектов на британской авиабазе Акротири. Следователи утверждают, что зашифрованные файлы с фотографиями были отправлены контактному лицу, связанному с КСИР.
Следствие полагает, что вербовка Султанова была осуществлена Эльшадом Эльчин оглу Гаджиевым, имеющим гражданство Азербайджана и Ирана. Сообщается, что Гаджиев является координатором сети, осуществляющей шпионскую деятельность в интересах иранских спецслужб. Следователи считают, что он является «организатором» схемы, обеспечивающей сбор информации в интересах Ирана, и завербовал ряд агентов, включая Султанова.
Согласно конфиденциальной информации, полученной кипрскими спецслужбами, 28-летний азербайджанец и его 27-летняя эстонская подруга, арестованные 26 февраля 2026 года за фотографирование объектов в Пафосе, связанных с Израилем, также являются членами той же сети. Эта пара находилась под контролем Эльшада Гаджиева: именно он организовал их поездку на Кипр. Имя этого человека фигурирует в информации, опубликованной Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в ноябре 2022 года.
«Служба государственной безопасности проводит масштабные следственные мероприятия в связи с делами о тайном вовлечении граждан Азербайджана иранскими спецслужбами в военные учения за пределами страны, финансировании и руководстве их деятельностью, а также удержании их в сфере влияния посредством шантажа и других насильственных методов с целью использования их против интересов государственной безопасности Азербайджана. В ходе оперативного расследования было установлено, что руководство незаконной вооруженной организации, состоящей из граждан Азербайджанской Республики и тайно сформированной под контролем иранских спецслужб путем идеологической обработки радикально-экстремистскими религиозными идеями, было поручено Тохиду Алим оглу Ибрагимбейли, Ровшану Эльчин оглу Асадову, Орхану Камран оглу Мамедову, Эльшаду Эльчин оглу Гаджиеву (Акраму Гаджизаде) и другим лицам, в отношении которых в 2018 году решением суда было вынесено превентивное наказание за аналогичные преступления. Эти лица внесены в международный список разыскиваемых и в настоящее время скрываются в Иране», — заявили тогда в СГБ Азербайджана.
Следует отметить, что в июне прошлого года было объявлено об аресте на Кипре гражданина Великобритании азербайджанского происхождения по обвинению в шпионаже в пользу Ирана, но его имя держалось в секрете. Несколько дней спустя, 23 июня, на греческом острове Крит был арестован еще один азербайджанец с польским и азербайджанским паспортами по подозрению в шпионаже. СМИ писали о возможных связях между азербайджанцами, арестованными на Кипре и в Греции.