USD 1.7000
EUR 1.9466
RUB 2.1306
Подписаться на уведомления
«Теперь очередь Америки». Затишье закончилось. США снова бомбят Иран
Новость дня
«Теперь очередь Америки». Затишье закончилось. США снова бомбят Иран

Азербайджанец с британским паспортом, КСИР и переполох в Лондоне

Шпионский триллер на Кипре
Отдел информации
02:13 842

На Южном Кипре проходит судебное разбирательство по запросу об экстрадиции в Лондон Рашада Султанова, гражданина Великобритании азербайджанского происхождения, арестованного в прошлом году за шпионаж против британской авиабазы.

Британские правоохранительные органы направили запрос об экстрадиции Султанова

Согласно сообщениям кипрских СМИ, британские правоохранительные органы направили запрос об экстрадиции Султанова в начале июня этого года. Слушания по данному вопросу начались 21 июля в уголовном суде Лимассола на Кипре и продолжаются в настоящее время.

Султанов был арестован 21 июня 2025 года во время военных операций Израиля против Ирана. Его подозревают в шпионаже в пользу Тегерана. По версии следствия, он использовал специализированное оборудование для скрытой фотосъемки секретных военных объектов на британской авиабазе Акротири и кипрской авиабазе «Андреас Папандреу». После ареста азербайджанца британские спецслужбы проявили к его делу серьезный интерес: группа английских журналистов даже была направлена на Кипр для подготовки репортажей.

Как пишет местная газета Fileleftheros, в ноябре прошлого года (6 ноября 2025 года) Соединенное Королевство через Агентство Европейского союза по судебному сотрудничеству по уголовным делам (Евроюст) обратилось к Республике Кипр с просьбой о создании совместной следственной группы для дальнейшего расследования дела. Первоначально кипрские правоохранительные органы передали дело против Султанова в местный суд, сославшись на обвинения в шпионаже и подготовке террористических актов против авиабазы «Андреас Папандреу». Однако британская сторона настаивает на экстрадиции Султанова в Лондон, подозревая его в причастности к шпионажу против британской авиабазы. Ссылаясь на запрос об экстрадиции из Лондона, Генпрокуратура Кипра отложила начало судебного расследования в отношении Султанова.

В запросе об экстрадиции, направленном правоохранительными органами Великобритании, говорится, что он связан с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и «вторгся в запретную зону с целью причинения вреда Соединенному Королевству, действуя в интересах разведывательных служб иностранного государства».

В ходе первых слушаний по запросу адвокат Султанова выступил против его экстрадиции в Великобританию. В результате запрос об экстрадиции предстоит рассматривать на дальнейших судебных заседаниях.

Адвокат Султанова выступил против его экстрадиции в Великобританию

Кипрские СМИ пишут, что полиция выследила 45-летнего мужчину на основании «информации, полученной от иностранной разведывательной службы». Согласно этой информации, он действовал от имени КСИР и планировал террористические акты на Кипре. По данным следствия, Султанов использовал специальное оборудование для тайной фотосъемки секретных военных объектов на британской авиабазе Акротири. Следователи утверждают, что зашифрованные файлы с фотографиями были отправлены контактному лицу, связанному с КСИР.

Следствие полагает, что вербовка Султанова была осуществлена Эльшадом Эльчин оглу Гаджиевым, имеющим гражданство Азербайджана и Ирана. Сообщается, что Гаджиев является координатором сети, осуществляющей шпионскую деятельность в интересах иранских спецслужб. Следователи считают, что он является «организатором» схемы, обеспечивающей сбор информации в интересах Ирана, и завербовал ряд агентов, включая Султанова.

Согласно конфиденциальной информации, полученной кипрскими спецслужбами, 28-летний азербайджанец и его 27-летняя эстонская подруга, арестованные 26 февраля 2026 года за фотографирование объектов в Пафосе, связанных с Израилем, также являются членами той же сети. Эта пара находилась под контролем Эльшада Гаджиева: именно он организовал их поездку на Кипр. Имя этого человека фигурирует в информации, опубликованной Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в ноябре 2022 года.

«Служба государственной безопасности проводит масштабные следственные мероприятия в связи с делами о тайном вовлечении граждан Азербайджана иранскими спецслужбами в военные учения за пределами страны, финансировании и руководстве их деятельностью, а также удержании их в сфере влияния посредством шантажа и других насильственных методов с целью использования их против интересов государственной безопасности Азербайджана. В ходе оперативного расследования было установлено, что руководство незаконной вооруженной организации, состоящей из граждан Азербайджанской Республики и тайно сформированной под контролем иранских спецслужб путем идеологической обработки радикально-экстремистскими религиозными идеями, было поручено Тохиду Алим оглу Ибрагимбейли, Ровшану Эльчин оглу Асадову, Орхану Камран оглу Мамедову, Эльшаду Эльчин оглу Гаджиеву (Акраму Гаджизаде) и другим лицам, в отношении которых в 2018 году решением суда было вынесено превентивное наказание за аналогичные преступления. Эти лица внесены в международный список разыскиваемых и в настоящее время скрываются в Иране», — заявили тогда в СГБ Азербайджана.

Следует отметить, что в июне прошлого года было объявлено об аресте на Кипре гражданина Великобритании азербайджанского происхождения по обвинению в шпионаже в пользу Ирана, но его имя держалось в секрете. Несколько дней спустя, 23 июня, на греческом острове Крит был арестован еще один азербайджанец с польским и азербайджанским паспортами по подозрению в шпионаже. СМИ писали о возможных связях между азербайджанцами, арестованными на Кипре и в Греции.

С кем сыграет «Карабах», если одолеет киевское «Динамо»?
С кем сыграет «Карабах», если одолеет киевское «Динамо»? Все возможные соперники в раунде плей-офф
02:20 615
Пашинян хочет миллиарды от России. В России отреагировали
Пашинян хочет миллиарды от России. В России отреагировали обновлено 23:33
30 июля 2026, 23:33 5946
Последний гвоздь в гроб РПК
Последний гвоздь в гроб РПК наш обзор; все еще актуально
30 июля 2026, 15:15 3759
Аль-Хелаифи вместо Инфантино
Аль-Хелаифи вместо Инфантино
02:11 646
Остановился еще один крупный российский нефтезавод
Остановился еще один крупный российский нефтезавод
01:42 947
Италия хочет погранконтроль с Испанией
Италия хочет погранконтроль с Испанией
01:18 809
Лига Европы: «Карабах» проиграл ЦСКА в серии пенальти
Лига Европы: «Карабах» проиграл ЦСКА в серии пенальти обновлено 00:46
00:46 5341
И Нетаньяху говорит об упадке Европы
И Нетаньяху говорит об упадке Европы
00:45 886
Россия ударила по заводу американского производителя
Россия ударила по заводу американского производителя
00:28 1787
Горячая осень – 2026. Блокировка границ, счетов и миллион мобилизованных?
Горячая осень – 2026. Блокировка границ, счетов и миллион мобилизованных? Владимир Осечкин отвечает на вопросы haqqin.az
30 июля 2026, 21:51 4068
В Шувялан потекла вода
В Шувялан потекла вода По следам наших публикаций; проблема решена
30 июля 2026, 14:12 3608

ЭТО ВАЖНО

С кем сыграет «Карабах», если одолеет киевское «Динамо»?
С кем сыграет «Карабах», если одолеет киевское «Динамо»? Все возможные соперники в раунде плей-офф
02:20 615
Пашинян хочет миллиарды от России. В России отреагировали
Пашинян хочет миллиарды от России. В России отреагировали обновлено 23:33
30 июля 2026, 23:33 5946
Последний гвоздь в гроб РПК
Последний гвоздь в гроб РПК наш обзор; все еще актуально
30 июля 2026, 15:15 3759
Аль-Хелаифи вместо Инфантино
Аль-Хелаифи вместо Инфантино
02:11 646
Остановился еще один крупный российский нефтезавод
Остановился еще один крупный российский нефтезавод
01:42 947
Италия хочет погранконтроль с Испанией
Италия хочет погранконтроль с Испанией
01:18 809
Лига Европы: «Карабах» проиграл ЦСКА в серии пенальти
Лига Европы: «Карабах» проиграл ЦСКА в серии пенальти обновлено 00:46
00:46 5341
И Нетаньяху говорит об упадке Европы
И Нетаньяху говорит об упадке Европы
00:45 886
Россия ударила по заводу американского производителя
Россия ударила по заводу американского производителя
00:28 1787
Горячая осень – 2026. Блокировка границ, счетов и миллион мобилизованных?
Горячая осень – 2026. Блокировка границ, счетов и миллион мобилизованных? Владимир Осечкин отвечает на вопросы haqqin.az
30 июля 2026, 21:51 4068
В Шувялан потекла вода
В Шувялан потекла вода По следам наших публикаций; проблема решена
30 июля 2026, 14:12 3608
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться