Азербайджанец с британским паспортом, КСИР и переполох в Лондоне

На Южном Кипре проходит судебное разбирательство по запросу об экстрадиции в Лондон Рашада Султанова, гражданина Великобритании азербайджанского происхождения, арестованного в прошлом году за шпионаж против британской авиабазы.

Согласно сообщениям кипрских СМИ, британские правоохранительные органы направили запрос об экстрадиции Султанова в начале июня этого года. Слушания по данному вопросу начались 21 июля в уголовном суде Лимассола на Кипре и продолжаются в настоящее время.

Султанов был арестован 21 июня 2025 года во время военных операций Израиля против Ирана. Его подозревают в шпионаже в пользу Тегерана. По версии следствия, он использовал специализированное оборудование для скрытой фотосъемки секретных военных объектов на британской авиабазе Акротири и кипрской авиабазе «Андреас Папандреу». После ареста азербайджанца британские спецслужбы проявили к его делу серьезный интерес: группа английских журналистов даже была направлена на Кипр для подготовки репортажей.

Как пишет местная газета Fileleftheros, в ноябре прошлого года (6 ноября 2025 года) Соединенное Королевство через Агентство Европейского союза по судебному сотрудничеству по уголовным делам (Евроюст) обратилось к Республике Кипр с просьбой о создании совместной следственной группы для дальнейшего расследования дела. Первоначально кипрские правоохранительные органы передали дело против Султанова в местный суд, сославшись на обвинения в шпионаже и подготовке террористических актов против авиабазы «Андреас Папандреу». Однако британская сторона настаивает на экстрадиции Султанова в Лондон, подозревая его в причастности к шпионажу против британской авиабазы. Ссылаясь на запрос об экстрадиции из Лондона, Генпрокуратура Кипра отложила начало судебного расследования в отношении Султанова.

В запросе об экстрадиции, направленном правоохранительными органами Великобритании, говорится, что он связан с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и «вторгся в запретную зону с целью причинения вреда Соединенному Королевству, действуя в интересах разведывательных служб иностранного государства».

В ходе первых слушаний по запросу адвокат Султанова выступил против его экстрадиции в Великобританию. В результате запрос об экстрадиции предстоит рассматривать на дальнейших судебных заседаниях.