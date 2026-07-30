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«Теперь очередь Америки». Затишье закончилось. США снова бомбят Иран

Нетаньяху и Трамп думают, как поступить с Ираном

15:01 767

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп обсудили три сценария действий в отношении Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Вашингтон рассматривает сценарии компромиссной сделки с Ираном, продолжения блокады и экономического давления или же начала масштабных боевых действий. По утверждению источников, в ходе переговоров Нетаньяху представил Трампу ряд альтернативных вариантов, их содержание не раскрывается. Премьер-министр Израиля при этом дал понять американскому президенту, что еврейское государство ожидает конечного решения от Вашингтона.

Один из израильских источников отметил, что в текущем конфликте с Ираном Трамп выступает «старшим партнером», в то время как Нетаньяху играет роль «младшего партнера».

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