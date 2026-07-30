Израиль создаст боевой «беспилотный F-35»

Израиль планирует создать боевой беспилотный самолет, который по своим характеристикам не будет уступать американскому истребителю F-35, сообщает со ссылкой на источник агентство Bloomberg.

Отмечается, что еврейское государство намерено сокращать объемы американской военной помощи и заменять ее совместными программами разработки и производства вооружений. Этот план предусматривает создание боевого беспилотного самолета, сопоставимого с истребителем F-35. В его разработке смогут принять участие и другие страны, отметил источник агентства.

По данным Axios, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом 28 июля заявил, что рассчитывает в течение 10 лет сократить до нулевых показателей объемы американской помощи еврейскому государству.