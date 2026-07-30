Украина атаковала четыре танкера в Черном море

«Плюс четыре танкера, всего – 205 с момента начала операции 6 июля 2026 года», – написал он в Telegram в четверг утром. Из этого числа 130 судов были поражены в Азовском море, 75 – в Черном море.

Силы беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины в ночь на 30 июля нанесли удар по четырем танкерам в Черном море, сообщил их командир Роберт Бровди (Мадьяр).

Также военнослужащие СБС уничтожают и российские системы противовоздушной обороны. В Крыму были уничтожены радиопрозрачные укрытия радиолокационной станции (РЛС). В Запорожской области уничтожена РЛС П-18, в Донецкой — зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук». Уже в Ростовской области РФ украинские дроны поразили РЛС «Небо-СВУ» и трассовый радиолокационный комплекс (ТРЛК) «Сопка-2». Последний предназначался для отслеживания воздушных целей и оценки расстояния до них. Всего в течение июля СБС уничтожили 30 элементов вражеской ПВО.

Силы беспилотных систем (СБС) и другие украинские подразделения наносят удары по российским судам в рамках масштабной операции «МоЛоЧКа» (это аббревиатура, расшифровывающаяся как «Москва ляжет через Крым»). Эта операция преследует три главные цели: уничтожение «теневого» флота и перекрытие финансовых потоков России, блокирование логистики аннексированного Крыма и частичный отвод элитного дронного подразделения «Рубикон» от сухопутного фронта.

По словам Бровди, в Азовском море «просто не осталось» флота, кроме «поврежденных судов, превращенных в несамоходные баржи», поэтому СБС перенесли акцент своих ударов на Черное море.

В период с 17 по 20 июля несколько танкеров подверглись атакам БПЛА в районе морского терминала КТК, в результате чего он приостановил погрузку и возобновил работу лишь в начале этой недели.