Пашинян хочет миллиарды от России

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15:13 1835

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает «Южно-Кавказскую железную дорогу» собственностью республики.

«Армения должна иметь возможность использовать эту железную дорогу так, как сама считает целесообразным. Я хочу быть очень четким в этом вопросе, альтернативы этому нет», — сказал он. Пашинян подчеркнул, что намерен урегулировать вопрос «по-дружески», однако не исключил обращения в арбитраж в случае юридических разногласий.

«Сейчас много говорится, в основном оппозицией, о возможности подорожания того-то или того-то. Но может выясниться, что за то, что в Армении было бесплатно 30 лет, Армения начнет требовать $2 млрд. Я не намекаю на железную дорогу, я прямо говорю, что это собственность республики Армения, и другого варианта нет», — добавил премьер.

Инфраструктура железных дорог в Армении юридически принадлежит правительству республики, но передана в управление 100-процентной «дочке» РЖД — Южно-Кавказской железной дороге (ЮКЖД) на основе концессионного договора 2008 года, рассчитанного на 30 лет.

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