Очередной транш Украине от Евросоюза

Украина получила очередной транш от Евросоюза в размере 3,47 млрд евро. Денежные средства пойдут на оборону и важнейшие потребности государства. Об этом сообщает премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Государство получило 3,47 миллиарда евро в рамках европейского механизма Ukraine Support Loan. Средства уже поступили в государственный бюджет.

«Эти средства будут направлены на усиление обороны и финансирование первоочередных потребностей», — заявил Сергей Корецкий.

Премьер-министр также назвал общие цифры финансирования, которые Украина получает в рамках этого механизма в этом году.

В целом в 2026 году в рамках Ukraine Support Loan для Украины предусмотрено 45 миллиардов евро. По состоянию на сегодняшний день страна уже привлекла 11,6 миллиарда евро.

3,2 миллиарда евро пошли на бюджетные нужды;

8,4 миллиарда евро направились на оборону.

Ранее сообщалось, что 21 июля Совет директоров МВФ утвердил первый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины.

Тогда госбюджет пополнился на 690 миллионов долларов, а общий объем полученных средств по программе EFF составил 2,2 миллиарда долларов.