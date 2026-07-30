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Украина парализовала почти половину российских НПЗ

15:55 833

Украинская кампания ударов дальнобойными дронами по российским НПЗ вывела из строя более 30% фактических и 45% номинальных нефтеперерабатывающих мощностей России. К такому выводу пришла газета Financial Times по итогам анализа схем НПЗ, фотографий, спутниковых снимков и данных тепловизионной съемки.

По данным FT, полностью остановлен принадлежащий «Сургутнефтегазу» завод в Киришах мощностью 408 тысяч баррелей в сутки; у Рязанского НПЗ «Роснефти» (348 тысяч баррелей в сутки) и заводов «Лукойла» в Кстово (345 тысяч) и Волгограде (342 тысячи) остановлена примерно половина мощностей; в Туапсе апрельские удары, по оценке FT, уничтожили больше десятка резервуаров общей емкостью около 80 тысяч кубометров, а также вторичную установку переработки, построенную в рамках модернизации. НПЗ, по данным издания, сейчас полностью остановлен.

При этом крупнейший в списке НПЗ — омский завод «Газпром нефти» на 440 тысяч баррелей в сутки – по этим данным снова работает на полную мощность после восстановления. В Омске была повреждена установка обессоливания и обезвоживания нефти.

Даже после возвращения НПЗ в строй активность обычно восстанавливается медленно, следует из замеров ночной светимости вокруг НПЗ: для объектов, атакованных в прошлом году, спад держался больше 13 месяцев. Особенно тяжелые последствия — от ударов не по хранилищам, а по ключевым технологическим установкам. Как писало издание, украинские ударные группы теперь инструктируют инженеры: они объясняют, какие узлы советских НПЗ незаменимы, труднее всего восстанавливаются и с наибольшей вероятностью надолго остановят завод.

По сообщению Reuters, после атаки беспилотника 29 июля нефтеперерабатывающий завод «Пермнефтеоргсинтез» остановил около трети мощностей. По данным собеседников агентства, на заводе, который входит в топ-10 по мощности в России и является вторым крупнейшим у «Лукойла», была аварийно остановлена установка первичной переработки нефти АВТ-5 производительностью 12,93 тонны в сутки (34% мощности НПЗ). У завода есть еще три установки, он сможет задействовать их резерв, чтобы работать на 75% от мощности, сказали источники Reuters.

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