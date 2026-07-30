317 манатов на телеграммы. Не хватает воды даже для омовения умерших…

Поселок Мадраса, расположенный всего в 6–7 километрах от центра Шамахи, стремительно пустеет. В населенном пункте, где сегодня живут около 2500 человек, на продажу выставлен каждый десятый дом. Местные жители, обратившиеся в haqqin.az, рассказали, что из‑за многолетних нерешенных проблем с водой и дорогами их жизнь становится все тяжелее. Ситуация дошла до того, что людям порой не хватает воды даже для омовения умерших.
Так, Аллахверди Заманлы сообщил, что в поселке всего два родника. Вода в них течет настолько слабо, что люди занимают очередь с четырех часов утра, чтобы к рассвету набрать хотя бы одно ведро. Ссоры в очередях, понятное дело, не редкость. Другой родник, расположенный далеко от домов, вообще пересыхает.
Кроме того, вода из родников солоноватая, поэтому питьевую воду они покупают. Цистерна объемом 2,5–3 тонны, привозимая трактором, стоит 15–20 манатов, но в жаркие летние дни этого хватает семье из 4–5 человек всего на 2–3 дня. Ведь этой водой поят скот, поливают выращенные у дома овощи. Даже самая бедная семья вынуждена тратить на воду не меньше 70–80 манатов в месяц.
В Шамахинском районе большинство семей живут за счет животноводства. Жители Мадрасы тоже пытаются содержать скот, но из‑за нехватки воды желающих заниматься этим становится все меньше. По их словам, чтобы купить питьевую воду, нужно заранее записаться в очередь и затем ждать по несколько дней. Из‑за плохих дорог трактористы зачастую отказываются заезжать в поселок.
В советский период проблемы с водой и дорогами в Мадрасе были не такими острыми. Но постепенно инфраструктура разрушилась. Молодежь вынуждена уезжать из поселка из‑за отсутствия минимальных условий для жизни. Пожилые же тратят свои пенсии на воду.
Заманлы рассказывает, что из-за ужасных дорог врачи на машинах скорой помощи порой не могут доехать до тяжелобольных. Особенно неприятная ситуация наблюдается в дождливую погоду.
«В поселке нет аптеки, а в местном медпункте с трудом справляются с пустяковыми заболеваниями. Тяжелобольных и людей с хроническими болезнями приходится везти в районный центр. Местного врача уволили, когда он достиг пенсионного возраста», — говорит Заманлы. Он добавил, что за годы, обращаясь в различные ведомства по поводу проблем, потратил 317 манатов на телеграммы, и все квитанции хранит в архиве. Ему говорили, что проект дороги и водоснабжения готов, осталось только реализовать: «Проект дороги подготовлен, на трассе Баку – Габала установлен указатель «Мадраса», выделена остановка. То есть создается впечатление, что все уже готово. Но на самом деле асфальт проложен только до виноградарского хозяйства. Дорога, ведущая оттуда вверх к поселку, непроходима даже для тракторов. До виноградарского хозяйства дорога и раньше была — ее построили давно. А мы мучаемся на участке, который ведет непосредственно в поселок».
Его односельчанка Шаига рассказывает, что соседи постоянно занимают друг у друга то лекарства, то воду: «Когда кто‑то умирает, из‑за отсутствия воды и дороги невозможно провести поминки. Люди не могут навестить своих пожилых родителей — дорога не позволяет». Она также рассказала, как трудно было доставить в районную больницу внука с высокой температурой: если бы соседи с автомобилем не пришли на помощь, ребенка было бы почти невозможно спасти.
Местные жители говорят, что надежда у них иссякла, и время от времени они обращаются в прессу, чтобы напомнить ответственным структурам о своих проблемах. Но и сейчас, по их словам, на жалобщиков пытаются оказывать давление разными способами.
Председатель поселкового муниципалитета Асим Байрамов сообщил, что у родника установлена цистерна объемом 32 тонны. Жители могут брать воду два раза в неделю по очереди.
«Они сами между собой регулируют очередь и объем воды, который могут взять. Если есть машина, привозят воду на автомобиле, остальные носят ведрами. Родник расположен не так уж далеко от домов. Ведомства осведомлены о проблемах с водой и дорогой, проекты подготовлены», — сказал Байрамов.
По его словам, маршрутные автобусы ходят в поселок до обеда каждый час, а с полудня до вечера — каждые два часа. И вообще, дороги, по его утверждению, не находятся в настолько плохом состоянии, как описывают жители.
В Региональной службе мелиорации сообщили, что в рамках Госпрограммы по социально‑экономическому развитию регионов система водоснабжения и канализации в городе Шамахе была полностью обновлена и передана в эксплуатацию населению. Однако в некоторых населенных пунктах Шамахинского района, включая поселок Мадраса, этого не произошло. Сотрудники Института проектирования «Комплекс водоснабжения и мелиорации», который подчиняется Госагентству водных ресурсов Азербайджана, провели обследование альтернативных источников воды для обеспечения поселка. В будущем для прокладки системы водоснабжения и канализации в Мадрасе будут подготовлены проектно‑сметные документы, и поселок будет обеспечен водой поэтапно, заверили в ведомстве. Правда, там не уточнили, когда наступит это «будущее».
В Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана сообщили, что протяженность дороги в поселок Мадраса составляет 10 километров. Пять километров дороги уже отремонтировано, ремонт оставшейся части включен в госпрограмму: как только появятся деньги, агентство проведет капитальный ремонт дороги.