317 манатов на телеграммы. Не хватает воды даже для омовения умерших…

Поселок Мадраса, расположенный всего в 6–7 километрах от центра Шамахи, стремительно пустеет. В населенном пункте, где сегодня живут около 2500 человек, на продажу выставлен каждый десятый дом. Местные жители, обратившиеся в haqqin.az, рассказали, что из‑за многолетних нерешенных проблем с водой и дорогами их жизнь становится все тяжелее. Ситуация дошла до того, что людям порой не хватает воды даже для омовения умерших. Так, Аллахверди Заманлы сообщил, что в поселке всего два родника. Вода в них течет настолько слабо, что люди занимают очередь с четырех часов утра, чтобы к рассвету набрать хотя бы одно ведро. Ссоры в очередях, понятное дело, не редкость. Другой родник, расположенный далеко от домов, вообще пересыхает.

Кроме того, вода из родников солоноватая, поэтому питьевую воду они покупают. Цистерна объемом 2,5–3 тонны, привозимая трактором, стоит 15–20 манатов, но в жаркие летние дни этого хватает семье из 4–5 человек всего на 2–3 дня. Ведь этой водой поят скот, поливают выращенные у дома овощи. Даже самая бедная семья вынуждена тратить на воду не меньше 70–80 манатов в месяц. В Шамахинском районе большинство семей живут за счет животноводства. Жители Мадрасы тоже пытаются содержать скот, но из‑за нехватки воды желающих заниматься этим становится все меньше. По их словам, чтобы купить питьевую воду, нужно заранее записаться в очередь и затем ждать по несколько дней. Из‑за плохих дорог трактористы зачастую отказываются заезжать в поселок. В советский период проблемы с водой и дорогами в Мадрасе были не такими острыми. Но постепенно инфраструктура разрушилась. Молодежь вынуждена уезжать из поселка из‑за отсутствия минимальных условий для жизни. Пожилые же тратят свои пенсии на воду.

Заманлы рассказывает, что из-за ужасных дорог врачи на машинах скорой помощи порой не могут доехать до тяжелобольных. Особенно неприятная ситуация наблюдается в дождливую погоду. «В поселке нет аптеки, а в местном медпункте с трудом справляются с пустяковыми заболеваниями. Тяжелобольных и людей с хроническими болезнями приходится везти в районный центр. Местного врача уволили, когда он достиг пенсионного возраста», — говорит Заманлы. Он добавил, что за годы, обращаясь в различные ведомства по поводу проблем, потратил 317 манатов на телеграммы, и все квитанции хранит в архиве. Ему говорили, что проект дороги и водоснабжения готов, осталось только реализовать: «Проект дороги подготовлен, на трассе Баку – Габала установлен указатель «Мадраса», выделена остановка. То есть создается впечатление, что все уже готово. Но на самом деле асфальт проложен только до виноградарского хозяйства. Дорога, ведущая оттуда вверх к поселку, непроходима даже для тракторов. До виноградарского хозяйства дорога и раньше была — ее построили давно. А мы мучаемся на участке, который ведет непосредственно в поселок». Его односельчанка Шаига рассказывает, что соседи постоянно занимают друг у друга то лекарства, то воду: «Когда кто‑то умирает, из‑за отсутствия воды и дороги невозможно провести поминки. Люди не могут навестить своих пожилых родителей — дорога не позволяет». Она также рассказала, как трудно было доставить в районную больницу внука с высокой температурой: если бы соседи с автомобилем не пришли на помощь, ребенка было бы почти невозможно спасти. Местные жители говорят, что надежда у них иссякла, и время от времени они обращаются в прессу, чтобы напомнить ответственным структурам о своих проблемах. Но и сейчас, по их словам, на жалобщиков пытаются оказывать давление разными способами.