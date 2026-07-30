КСИР заявил об уничтожении трех истребителей F-35

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявляет, что в ответ на атаку двух жилых домов на острове Кешм его аэрокосмические силы нанесли несколько баллистических ударов по авиабазе Аль-Азрак в Иордании.

По утверждению КСИР, целью атаки стали площадка размещения и ангар технического обслуживания американских истребителей F-35. В заявлении говорится, что три самолета были полностью уничтожены, еще три получили серьезные повреждения.

Кроме того, КСИР утверждает, что в результате удара погибло несколько американских офицеров, а также технические специалисты и обслуживающий персонал.