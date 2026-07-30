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Зеленский посовещался с военными и объявил об изменениях в ВСУ

16:11 887

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполняющим обязанности министра обороны Евгением Хмарой, главой Генштаба Михаилом Драпатым и заместителем главы Офиса президента Павлом Палисой.

«Подробно обсудили вызовы, которые есть сейчас из-за российской тактики ударов баллистическими ракетами, и нашу способность противодействовать этой тактике как на военном, так и на дипломатическом уровнях», — написал он, добавив, что на совещании обсуждались «асимметричные меры, которые могут дать Украине больше защиты».

Зеленский заявил, что Генеральный штаб ВСУ готовит «ряд системных изменений». Среди них президент Украины назвал более четкую оценку обстановки на первой линии фронта, более оперативную реакцию на ее изменения и обеспечение больших возможностей для бригад эффективно реагировать на российскую штурмовую активность.

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