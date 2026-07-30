Премьер Польши предрек решающие 100 дней для войны в Украине

«Ближайшие 100 дней станут решающими», — заявил премьер Польши.

Он подчеркнул, что республика сделает все возможное в вопросах, связанных с войной в Украине, пообещав Киеву «всю необходимую помощь».

До этого глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев и Москва вошли в период эскалации. По его словам, чтобы стать ближе к достижению мира, необходимо усилить противостояние. Отвечая на вопрос, когда возможно будет закончить фазу активных боевых действий, Буданов заявил, что «шансы есть закончить все до конца 2026 года». При этом глава Офиса Зеленского отверг возможность каких-либо территориальных уступок со стороны Киева.