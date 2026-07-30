Юные паралимпийцы при поддержке Azercell завоевали 34 медали на международной арене

Юные спортсмены Детского паралимпийского движения, генеральным партнером которого выступает Azercell, продолжили успешные выступления на международной арене в первом полугодии 2026 года. За этот период юные паралимпийцы завоевали в общей сложности 34 медали, в числе которых 9 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых медалей.

В первом полугодии юные паралимпийцы показали высокие результаты на международных соревнованиях по параплаванию, парапауэрлифтингу, парабадминтону, паратхэквондо и паракарате. На Открытом чемпионате Европы по парапауэрлифтингу национальная сборная завоевала 12 медалей (4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые), став одной из самых успешных команд турнира. На чемпионате Европы по паратхэквондо Сабир Зейналов завоевал серебряную медаль — первую награду чемпионата Европы в своей спортивной карьере.

Среди индивидуальных достижений особого внимания заслуживают победа 17-летней спортсменки по паракарате Айсель Ахмедли, завоевавшей золотую медаль на чемпионате мира по шотокан карате (WSF), а также успешное выступление 14-летней парабадминтонистки Зехры Салманлы, которая одержала свою первую победу на чемпионате мира, став самой юной участницей турнира. Юный пловец-паралимпиец Али Велиев стал одним из самых успешных юных спортсменов первого полугодия, завоевав шесть медалей на международных соревнованиях, включая этапы Мировой серии.

Одним из главных событий отчетного периода стало проведение в Азербайджане первого национального чемпионата по параплаванию. В соревнованиях приняли участие около 30 юных спортсменов, которые продемонстрировали свое мастерство в девяти различных категориях.