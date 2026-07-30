Банк ABB заключил первую сделку в сфере исламского банкинга

Банк ABB, начавший предлагать клиентам финансовые продукты на основе механизма «Мурабаха» в рамках специального режима регулирования, уже заключил первую сделку в этом направлении. Первым партнером Банка, воспользовавшимся продуктом «Мурабаха», стала компания Novco Group.

«Мурабаха» – это инструмент финансирования, соответствующий принципам исламских финансов. Продукт позволяет предпринимателям финансировать приобретение товаров или активов через Банк. В рамках данной модели Банк приобретает необходимый клиенту товар, а затем продает его клиенту по заранее согласованной цене. Цена и условия оплаты впоследствии не меняются. Доход Банка формируется за счет торговой наценки, заранее согласованной с клиентом.

Продукт Банка ABB «Мурабаха» доступен всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Минимальная сумма финансирования составляет 100 000 AZN или эквивалент этой суммы в другой валюте, максимальная – 5 миллионов AZN или эквивалент этой суммы в другой валюте. Срок финансирования составляет от 1 до 3 лет.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях.