Павел Дуров в российском списке «террористов и экстремистов»

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова внесли в перечень «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга.

«Дуров Павел Валерьевич, 10.10.1984, город Ленинград», — следует из обновленного списка.

Имя Дурова указано в перечне со звездочкой — это означает возбужденное дело по террористической статье.

29 июля ФСБ объявила, что Дурову предъявлено обвинение «в содействии террористической деятельности», так как администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в России. В отношении Дурова расследуется уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ). В ФСБ добавили, что Дуров «объявляется в международный розыск».

Сам Дуров обвинения не комментировал. Спустя несколько часов после пресс-релиза ФСБ он поставил на аватарку в свой канал фото в образе террориста, но после убрал его.