Гимн Армении в Баку. Хачатряну все понравилось

В эти дни в Баку проходит чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет (U-17). Пожаловала к нам и сборная Армении. Да, армянские спортсмены посещали Баку ранее, но в этот раз армянским борцом Джанесом Назаряном была завоевана золотая медаль, в честь чего прозвучал государственный гимн Республики Армения. Трибуны выслушали его спокойно. И этот факт в пух и прах развенчивает мифы армянских националистов и реваншистов о нашем народе.

Тренер армянской сборной Гагик Хачатрян выразил свое положительное отношение к Баку и условиям проведения соревнований, также отметив отличную организацию чемпионата, доброжелательность болельщиков и непредвзятую позицию судейства.

Конечно, не все споры еще урегулированы, дипломатам обеих стран еще предстоит достаточно работы. Однако теперь есть все шансы на то, чтобы подобные события стали обыденностью. Наши спортсмены тоже выступают в Ереване, и там также звучит наш гимн.

Конечно, одними только дипломатией, торговлей и участием в совместных спортивных мероприятиях нельзя в одночасье забыть о десятилетиях конфликта. Здесь требуются время и грамотная работа государств, чем сейчас и занимаются в Баку и Ереване. Плюс Армении еще предстоит поменять свою Конституцию, убрать оттуда территориальные претензии к Азербайджану, и препятствий к мирному договору больше не останется.

Армяне долго жили в иллюзиях, поглощенные историями о своей «древности», об «исконно армянском» Карабахе, тем самым обрекли себя на бессмысленные жертвы на долгие десятилетия. Агрессия получила справедливый ответ и закончилась освобождением наших территорий. Мы поставили точку в этом конфликте, который, к счастью, теперь часть истории.

Азербайджан и Армения взяли на себя ответственность в урегулировании разногласий самостоятельно, что показало себя на практике куда эффективнее, чем когда переговоры проходили при посредниках, преследовавших собственные интересы, но никак не интересы народов двух стран.

Новая страница между Азербайджаном и Арменией открыта. Настала пора прагматичного сотрудничества, мира, стабильности и процветания для всех стран нашего региона. Именно этого заслуживает Южный Кавказ.