Лига Европы: «Карабаху» нужно обыграть ЦСКА в Софии

Сегодня в 22:00 по бакинскому времени в Софии на Национальном стадионе «Васил Левски» начнется ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между болгарским ЦСКА и азербайджанским « Карабах ом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Бельгии во главе с Брамом ван Дрисхе.

В Баку команды сыграли вничью 0:0.

Победитель этой пары в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с сильнейшим в противостоянии «Шериф» (Молдова) - «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль). В первом матче «Маккаби» выиграл в гостях со счетом 5:0. Сегодня команды сыграют в Батуми, где номинальными хозяевами будут израильтяне.

Проигравший же отправится в 3-й раунд Лиги конференций, где встретится с неудачником в паре «Динамо» (Киев, Украина) - ПАОК (Греция). В первом матче в польском Люблине киевляне проиграли со счетом 2:3. Сегодня команды сыграют в Салониках.