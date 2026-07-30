USD 1.7000
EUR 1.9466
RUB 2.1306
Подписаться на уведомления
«Теперь очередь Америки». Затишье закончилось. США снова бомбят Иран
Новость дня
«Теперь очередь Америки». Затишье закончилось. США снова бомбят Иран

Лига Европы: «Карабаху» нужно обыграть ЦСКА в Софии

Отдел спорта
16:35 301

Сегодня в 22:00 по бакинскому времени в Софии на Национальном стадионе «Васил Левски» начнется ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между болгарским ЦСКА и азербайджанским «Карабахом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Бельгии во главе с Брамом ван Дрисхе.

В Баку команды сыграли вничью 0:0.

Победитель этой пары в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с сильнейшим в противостоянии «Шериф» (Молдова) - «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль). В первом матче «Маккаби» выиграл в гостях со счетом 5:0. Сегодня команды сыграют в Батуми, где номинальными хозяевами будут израильтяне.

Проигравший же отправится в 3-й раунд Лиги конференций, где встретится с неудачником в паре «Динамо» (Киев, Украина) - ПАОК (Греция). В первом матче в польском Люблине киевляне проиграли со счетом 2:3. Сегодня команды сыграют в Салониках.

Алиевы в Кыргызстане
Алиевы в Кыргызстане
16:40 357
Лига Европы: «Карабаху» нужно обыграть ЦСКА в Софии
Лига Европы: «Карабаху» нужно обыграть ЦСКА в Софии
16:35 302
Гимн Армении в Баку. Хачатряну все понравилось
Гимн Армении в Баку. Хачатряну все понравилось наш обзор
16:34 510
Зеленский посовещался с военными и объявил об изменениях в ВСУ
Зеленский посовещался с военными и объявил об изменениях в ВСУ
16:11 896
Украина парализовала почти половину российских НПЗ
Украина парализовала почти половину российских НПЗ
15:55 841
В Шувялан потекла вода
В Шувялан потекла вода По следам наших публикаций; проблема решена
14:12 1981
Пашинян хочет миллиарды от России
Пашинян хочет миллиарды от России
15:13 1851
Нетаньяху и Трамп думают, как поступить с Ираном
Нетаньяху и Трамп думают, как поступить с Ираном
15:01 775
Пашинян о коридоре в Нахчыван и войне США с Ираном
Пашинян о коридоре в Нахчыван и войне США с Ираном
14:37 2158
Российская ракета залетела в Польшу. Реакция Туска
Российская ракета залетела в Польшу. Реакция Туска обновлено 14:35
14:35 4677
Москва «гармонизирует» с Цхинвали. Чем ответит Тбилиси?
Москва «гармонизирует» с Цхинвали. Чем ответит Тбилиси? Вахтанг Хмаладзе комментирует для haqqin.az
13:27 2274

ЭТО ВАЖНО

Алиевы в Кыргызстане
Алиевы в Кыргызстане
16:40 357
Лига Европы: «Карабаху» нужно обыграть ЦСКА в Софии
Лига Европы: «Карабаху» нужно обыграть ЦСКА в Софии
16:35 302
Гимн Армении в Баку. Хачатряну все понравилось
Гимн Армении в Баку. Хачатряну все понравилось наш обзор
16:34 510
Зеленский посовещался с военными и объявил об изменениях в ВСУ
Зеленский посовещался с военными и объявил об изменениях в ВСУ
16:11 896
Украина парализовала почти половину российских НПЗ
Украина парализовала почти половину российских НПЗ
15:55 841
В Шувялан потекла вода
В Шувялан потекла вода По следам наших публикаций; проблема решена
14:12 1981
Пашинян хочет миллиарды от России
Пашинян хочет миллиарды от России
15:13 1851
Нетаньяху и Трамп думают, как поступить с Ираном
Нетаньяху и Трамп думают, как поступить с Ираном
15:01 775
Пашинян о коридоре в Нахчыван и войне США с Ираном
Пашинян о коридоре в Нахчыван и войне США с Ираном
14:37 2158
Российская ракета залетела в Польшу. Реакция Туска
Российская ракета залетела в Польшу. Реакция Туска обновлено 14:35
14:35 4677
Москва «гармонизирует» с Цхинвали. Чем ответит Тбилиси?
Москва «гармонизирует» с Цхинвали. Чем ответит Тбилиси? Вахтанг Хмаладзе комментирует для haqqin.az
13:27 2274
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться