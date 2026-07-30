USD 1.7000
EUR 1.9466
RUB 2.1306
Подписаться на уведомления
«Теперь очередь Америки». Затишье закончилось. США снова бомбят Иран
Новость дня
«Теперь очередь Америки». Затишье закончилось. США снова бомбят Иран

Британия приближается к рекорду смертности из-за жары

16:53 819

Число смертей в Великобритании, связанных с жарой, почти вдвое превысило общий показатель за 2025 год. Об этом свидетельствуют оценки Агентства по вопросам медицинской безопасности Великобритании (UKHSA), передает Sky News.

По оценкам Агентства по вопросам медицинской безопасности Великобритании, во время двух волн жары в мае и июне этого года было зафиксировано 2 877 смертей, связанных с жаркой погодой.

Как показывают данные, 753 случая смерти были связаны с майской волной жары, длившейся с 24 по 27 мая, а еще 2 124 – с июньской волной жары, длившейся с 21 по 28 июня.

Как отмечается, в 2024 году было зафиксировано 1 311 смертей от жары, а в 2025 году – 1 504.

В UKHSA отметили, что это предварительные оценки, но они уже указывают на то, что количество смертей от жары приближается к годовому рекорду, зафиксированному в 2022 году.

Сообщалось, что, по оценкам Института имени Роберта Коха, в этом году по всей Германии из-за высоких температур уже умерло почти 10 тысяч человек.

Бельгийский институт общественного здравоохранения Sciensano сообщил, что во время июньской жары и в первые дни июля было зарегистрировано 2 тысячи смертей, что составляет избыточную смертность на уровне 48%.

Во Франции число смертей, которые связывают с рекордной жарой в июне, приблизилось к 5800.

Хуситы сравнили Саудовскую Аравию с коровой
Хуситы сравнили Саудовскую Аравию с коровой
19:21 205
Германия готовится к нападению России
Германия готовится к нападению России
19:03 515
Лига конференций: «Зиря» и «Нефтчи» против эстонцев и белорусов
Лига конференций: «Зиря» и «Нефтчи» против эстонцев и белорусов
18:59 336
Медведев заговорил о «важной точке» в войне
Медведев заговорил о «важной точке» в войне
18:47 895
317 манатов на телеграммы. Не хватает воды даже для омовения умерших…
317 манатов на телеграммы. Не хватает воды даже для омовения умерших… наши проблемы; SOS из поселка Мадраса
17:04 1925
Пашинян между двумя референдумами…
Пашинян между двумя референдумами… Что там у соседей?
11:12 3348
Российская ракета разозлила премьера Польши
Российская ракета разозлила премьера Польши обновлено 18:13
18:13 6111
Иран заявил об ударе по ангарам с американскими БПЛА в Кувейте
Иран заявил об ударе по ангарам с американскими БПЛА в Кувейте обновлено 17:51
17:51 1939
Азербайджан стабилизировал еще один рынок Армении
Азербайджан стабилизировал еще один рынок Армении факты и цифры
17:37 1949
Телохранитель Али Керимли получил 9 лет
Телохранитель Али Керимли получил 9 лет
17:32 1314
ВСУ атаковали третий склад Wildberries за день. Теперь – в Пермском крае
ВСУ атаковали третий склад Wildberries за день. Теперь – в Пермском крае добавлено видео; обновлено 17:12
17:12 4137

ЭТО ВАЖНО

Хуситы сравнили Саудовскую Аравию с коровой
Хуситы сравнили Саудовскую Аравию с коровой
19:21 205
Германия готовится к нападению России
Германия готовится к нападению России
19:03 515
Лига конференций: «Зиря» и «Нефтчи» против эстонцев и белорусов
Лига конференций: «Зиря» и «Нефтчи» против эстонцев и белорусов
18:59 336
Медведев заговорил о «важной точке» в войне
Медведев заговорил о «важной точке» в войне
18:47 895
317 манатов на телеграммы. Не хватает воды даже для омовения умерших…
317 манатов на телеграммы. Не хватает воды даже для омовения умерших… наши проблемы; SOS из поселка Мадраса
17:04 1925
Пашинян между двумя референдумами…
Пашинян между двумя референдумами… Что там у соседей?
11:12 3348
Российская ракета разозлила премьера Польши
Российская ракета разозлила премьера Польши обновлено 18:13
18:13 6111
Иран заявил об ударе по ангарам с американскими БПЛА в Кувейте
Иран заявил об ударе по ангарам с американскими БПЛА в Кувейте обновлено 17:51
17:51 1939
Азербайджан стабилизировал еще один рынок Армении
Азербайджан стабилизировал еще один рынок Армении факты и цифры
17:37 1949
Телохранитель Али Керимли получил 9 лет
Телохранитель Али Керимли получил 9 лет
17:32 1314
ВСУ атаковали третий склад Wildberries за день. Теперь – в Пермском крае
ВСУ атаковали третий склад Wildberries за день. Теперь – в Пермском крае добавлено видео; обновлено 17:12
17:12 4137
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться