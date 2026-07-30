Британия приближается к рекорду смертности из-за жары

По оценкам Агентства по вопросам медицинской безопасности Великобритании, во время двух волн жары в мае и июне этого года было зафиксировано 2 877 смертей, связанных с жаркой погодой.

Число смертей в Великобритании, связанных с жарой, почти вдвое превысило общий показатель за 2025 год. Об этом свидетельствуют оценки Агентства по вопросам медицинской безопасности Великобритании (UKHSA), передает Sky News.

Как показывают данные, 753 случая смерти были связаны с майской волной жары, длившейся с 24 по 27 мая, а еще 2 124 – с июньской волной жары, длившейся с 21 по 28 июня.

Как отмечается, в 2024 году было зафиксировано 1 311 смертей от жары, а в 2025 году – 1 504.

В UKHSA отметили, что это предварительные оценки, но они уже указывают на то, что количество смертей от жары приближается к годовому рекорду, зафиксированному в 2022 году.

Сообщалось, что, по оценкам Института имени Роберта Коха, в этом году по всей Германии из-за высоких температур уже умерло почти 10 тысяч человек.

Бельгийский институт общественного здравоохранения Sciensano сообщил, что во время июньской жары и в первые дни июля было зарегистрировано 2 тысячи смертей, что составляет избыточную смертность на уровне 48%.

Во Франции число смертей, которые связывают с рекордной жарой в июне, приблизилось к 5800.