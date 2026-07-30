В Москве задержан миллиардер Кустов

Вместе с Кустовым задержан генеральный директор ГК «Эфко» Евгений Ляшенко. Следствие требует их арестовать. Ранее фигурантами этого дела стали замдиректора по развитию «Эфко» Екатерина Кустова и директор по стратегическому развитию управляющей компании группы Владислав Романцев. Их суд арестовал накануне.

В Москве по подозрению в крупном мошенничестве задержали председателя совета директоров и основного акционера группы компаний масложировой промышленности «Эфко» Валерия Кустова, сообщает РБК.

По словам источников РБК, претензии российских силовиков связаны с проектом по созданию беспилотников «Транспорт будущего». В рамках этого же расследования ранее был арестован гендиректор проекта и бывший советник губернатора Самарской области Юрий Козаренко. Кроме того, по обвинению в растрате в связи с «Транспортом будущего» в СИЗО оказалась замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алла Половченя.

Валерий Кустов занимает 144-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes за 2026 год. Его состояние издание оценивает в 1,1 миллиарда долларов.