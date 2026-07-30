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Халг Банк наградил победителей первого тиража лотереи «Депозит»

17:17 389

Халг Банк вручил денежные призы победителям первого тиража стимулирующей лотереи «Депозит». По итогам первого тиража в общей сложности 75 участников выиграли денежные призы различных размеров. Победители были определены по группам филиалов в соответствии с условиями лотереи, а вручение призов состоялось в соответствующих филиалах Халг Банка.

Обладателями главного выигрыша первого тиража — 15 денежных призов по 5 000 AZN — стали клиенты филиалов Халг Банка Нефтчиляр, Меркез, Мингячевир, Шамкир, Товуз, Шемаха, Шеки, Евлах, Губа, Шабран, Ленкорань, Ширван и Нефтчала.

Кроме того, 25 клиентов из различных регионов выиграли по 1 000 AZN, а еще 35 человек получили денежные призы в размере 500 AZN. В общей сложности в первом тираже были вручены денежные призы на сумму в 117 500 AZN.

Напомним, в настоящее время продолжается второй тираж лотереи «Депозит». В рамках лотереи клиенты, открывшие новый вклад по продуктам Халг Банка «Срочный», «Прогресс», «VİP-Рантье», а также цифровому депозиту, либо продлившие срок действующего вклада, получают шанс выиграть денежные призы различных размеров в следующих тиражах, а также один из двух главных призов по 50 000 AZN каждый.

Победители второго тиража лотереи «Депозит» будут определены 12 октября 2026 года.

Подробно об условиях: https://www.xalqbank.az/ru/castnim-licam/kampanii/lotereya-ru?include=menu

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