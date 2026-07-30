Телохранитель Али Керимли получил 9 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над Кенаном Басгалом, обвиняемым в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве с использованием предмета в качестве оружия.

Как сообщает haqqin.az, на суде был зачитан приговор. Кенан Басгал приговорен к 9 годам лишения свободы.

Следует отметить, что К.Басгал является членом Партии народного фронта Азербайджана. Он был личным телохранителем председателя этой партии Али Керимли, который в настоящее время находится в заключении. К. Басгал был арестован в марте прошлого года. Согласно предъявленным обвинениям, он нанес ножевые ранения человеку, с которым у него произошел конфликт на улице.