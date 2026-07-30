Азербайджан стабилизировал еще один рынок Армении

Президент Ильхам Алиев , говоря об этом во время недавнего визита в Германию на пресс-конференции с канцлером Фридрихом Мерцем, заявил, что бензин и дизельное топливо, поставляемые Азербайджаном, являются большим вкладом в энергетическую безопасность Армении. «Поставляемые в настоящее время Азербайджаном бензин и дизельное топливо вносят очень большой вклад в энергетическую безопасность Армении, особенно если учесть, что сегодня по определенным причинам существует множество проблем с экспортом и импортом нефтепродуктов», — отметил Алиев.

Импорт топлива из Азербайджана позволил диверсифицировать топливные поставки Армении и тем самым обеспечить энергетическую безопасность, в том числе снизить цены на внутреннем рынке примерно на 20 процентов.

Как известно, после парафирования текста мирного соглашения в Вашингтоне в августе прошлого года Азербайджан начал экспортировать бензин и дизельное топливо в Армению. По данным таможенной статистики по состоянию на июнь, Азербайджан на сегодняшний день экспортировал в Армению около 12 000 тонн дизельного топлива, около тысячи тонн бензина АИ-92 и около 3 000 тонн бензина АИ-95.

Роль Азербайджана в укреплении энергетической безопасности Армении не ограничивается экспортом топлива. В последнее время поставки сжиженного углеводородного газа (СУГ), или пропана-бутана, из России в Армению также осуществляются через Азербайджан.

До того, как Азербайджан разрешил транзит грузов в Армению по своей территории, сжиженный газ транспортировался в эту страну через Грузию автомобильным транспортом. Это привело к дефициту сжиженного газа на внутреннем рынке и резкому росту цен в месяцы повышенного спроса. Или, например, когда в зимние месяцы прекращалось движение грузовиков на грузино-российской границе, прекращались и поставки сжиженного газа в Армению.

В Армении нет собственного производства сжиженного углеводородного газа (СУГ), и потребности внутреннего рынка в полном объеме покрываются за счет импорта. Согласно данным Армстата, импорт СУГ в Армению в 2025 году составил около 284 000 тонн, что на 29% больше 2024 года (221 000 тонн) и вдвое выше 2023-го (144 000 тонн).

Россия и Иран являются основными поставщиками СУГ в Армению. При этом около 90% объемов в последние годы приходилось на РФ (автотранспортом через Верхний Ларс), около 10% - на Иран. Резкий рост потребления и импорта СУГ в последние годы связан с переходом автотранспорта, использующего бензин или компримированный природный газ (КПГ, ⁠метан), на пропан-бутан в связи с высокой рентабельностью перевода автомобиля на газобаллонное оборудование (ГБО) на пропан-бутане.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА) на октябрь 2025 года, доля СУГ в качестве топлива для автотранспорта в Армении составляла около 15% в балансе потребления моторного топлива, в то время как в 2019 году - всего около 3,0%, а в 2015 году была близка к нулю. Цена на пропан-бутан в Армении за последние полтора года выросла примерно на 50 процентов, но этот вид топлива по-прежнему дешевле бензина АИ-92, и поэтому спрос остается высоким. Теперь начало транзита через Азербайджан позволяет Армении поддерживать стабильные цены на пропан-бутан.

Как сообщает The Moskow Times со ссылкой на трейдеров, российские экспортеры сжиженного углеводородного газа (СУГ) приступили к железнодорожным поставкам в Армению транзитом через Азербайджан и Грузию. По их данным, в июле в Армению поступило около 2000 тонн СУГ с Сосногорского ГПЗ (1800 тонн) и Запсибнефтехима (200 тонн).

Ранее отгрузки СУГ из РФ в ⁠Армению осуществлялись только автомобильным транспортом - с газонаполнительных станций (ГНС), в основном Северной Осетии, через автомобильный погранпереход Верхний Ларс-Дарьяли на Военно-Грузинской дороге.

Транзитные поставки СУГ из РФ в Армению через Грузию составляли около 20 000 тонн в месяц в пиковые периоды потребления. Однако данный маршрут из-за частого закрытия Военно-Грузинской дороги, особенно в зимние месяцы, приводил к скоплению газовозов на погранпереходе и дефициту СУГ в Грузии и Армении.

Трейдеры считают, что начало поставок СУГ по железной дороге из России в Армению через Азербайджан позволит стабилизировать ситуацию как с объемами, так и с ценами на СУГ на внутреннем рынке Армении. В свою очередь, для российских экспортеров открывается новый маршрут с потенциалом роста.

«Все будет зависеть от запросов со стороны покупателей в Армении и рентабельности», - сказал один из трейдеров. К тому же, добавил он, традиционно в осенне-зимний период наблюдается сбой поставок доставки топлива автотранспортом через Верхний Ларс, что может также поспособствовать переводу части объемов на железную дорогу с дальнейшей поставкой в Армению.