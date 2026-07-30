Медведев заговорил о «важной точке» в войне

Россия находится в «важной точке» завершения так называемой «специальной военной операции», заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения специальной военной операции. И я уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу», — сказал Медведев.

По его словам, «решение об участии в боевых действиях связано с риском и принимается непросто». При этом Медведев призвал добровольцев «беречь себя». «Нам нужна победа, но не любой ценой», — добавил зампред Совбеза РФ.