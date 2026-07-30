Лига конференций: «Зиря» и «Нефтчи» против эстонцев и белорусов

Сегодня азербайджанские футбольные клубы «Зиря» и «Нефтчи» проведут ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против соответственно «Пайде» (Эстония) и минского «Динамо» (Беларусь).

В 20:00 в Сумгайыте начнется матч «Зиря» — «Пайде». Обслуживать его будет бригада арбитров из Хорватии во главе с Патриком Коларичем.

В первом матче в Эстонии «Пайде» выиграл со счетом 1:0.

Победитель этой пары в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций встретится с австрийским «Рапидом», который по сумме двух матчей со счетом 9:3 (3:1, 6:2) разгромил «Санта-Колому» (Андорра).

А в 21:00 по бакинскому времени в болгарском городе Стара-Загора «Нефтчи» выйдет на ответную встречу против минского «Динамо».