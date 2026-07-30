Германия готовится к нападению России

Правительство Германии разрабатывает закрытый план, который должен исключить возможность блокировки переброски войск НАТО в случае возможного нападения России.

Как пишет The Telegraph, в Берлине опасаются, что правительства отдельных федеральных земель могут затягивать военные перемещения через административные и организационные процедуры, а также выдачу разрешений.

По данным издания, власти изучают юридические механизмы, которые позволят федеральному правительству временно ограничить полномочия земель в условиях кризиса национальной безопасности, не нарушая при этом положения Конституции Германии. Официального подтверждения существования такого плана пока не поступало.