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«Теперь очередь Америки». Затишье закончилось. США снова бомбят Иран

Хуситы сравнили Саудовскую Аравию с коровой

19:21 217

Лидер йеменского радикального движения «Ансар Аллах» (хуситы) Абдул-Малик аль-Хуси выступил с жестким заявлением в адрес Саудовской Аравии, процитировав слова президента США Дональда Трампа. По его словам, Эр-Рияд «сознательно идет по пути сотрудничества с Вашингтоном, что делает его уязвимым для эксплуатации со стороны США».

«Сам Трамп говорит, что Саудовская Аравия — это дойная корова. Они доят ее, пока вымя не пересохнет, а потом забьют — на мясо. А доят они нефть. Прямо сейчас. Потом эти деньги используются на войну против нас. И мы не можем этого допускать. С другой стороны, Саудовская Аравия сама выбирает этот путь, а потому это ее проблемы», — сказал аль-Хуси.

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