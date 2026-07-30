Украинцы вернули Исмаилова Азербайджану

На основании запроса об экстрадиции, направленного Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики компетентным органам Украины, и документов, представленных в соответствии с требованиями международных договоров, было принято решение об экстрадиции Алиаги Исмаилова в Азербайджан.

Таким образом, за последний год число решений об экстрадиции лиц, установленных на территории Украины и подлежащих передаче Азербайджанской Республике, достигло 7.

На основании доказательств, собранных по уголовному делу, расследуемому Следственным отделом Управления полиции Сураханского района города Баку, возникли обоснованные подозрения в совершении Алиагой Исмаиловым деяния, предусмотренного уголовным законодательством Азербайджанской Республики (мошенничество), в связи с чем он был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого.

Поскольку Исмаилов скрывался от следствия, в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и при посредничестве Национального центрального бюро Интерпола объявлен международный розыск.

В результате проведенных международных оперативно-разыскных мероприятий было установлено его местонахождение на территории Украины, и он был задержан.

В настоящее время Пенитенциарная служба Министерства юстиции в соответствии с международными процедурами проводит соответствующие мероприятия с целью доставки данного лица в Азербайджанскую Республику.

Генеральная прокуратура и впредь будет последовательно продолжать сотрудничество с зарубежными правоохранительными органами-партнерами, в том числе с Интерполом, в направлении установления находящихся в международном розыске лиц и их экстрадиции в Азербайджанскую Республику.