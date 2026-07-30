Иран призвал Болгарию одуматься

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал Болгарию пересмотреть решение о временном размещении американских военных самолетов на авиабазе Безмер.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Болгарии Велиславой Петровой-Чамовой глава иранского внешнеполитического ведомства заявил, что предоставление США авиабазы для размещения военной авиации, поддерживающей операции против Ирана, равносильно участию в них.

Аракчи подчеркнул, что такой шаг является «неприемлемым и противоречит традиционно дружественным отношениям между двумя странами».

Кроме того, иранский министр провел телефонный разговор с главой МИД Кипра Константиносом Комбосом, в ходе которого подчеркнул важность недопущения использования иностранных военных баз на территории Кипра для операций против Ирана.

На прошлой неделе парламент Болгарии одобрил временное размещение на авиабазе Безмер до восьми американских самолетов-заправщиков KC-135 и до 250 военнослужащих США. В Софии заявили, что наступательное вооружение применяться не будет и что этот шаг не делает Болгарию участником военных операций.