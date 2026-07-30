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Эрдоган берет на себя безопасность Ливана

20:32 933

Турция готова участвовать во всех инициативах, нацеленных на обеспечение суверенитета Ливана после вывода из этой страны миротворческих сил ООН. Ливан входит в число государств, которые больше всего выиграют от атмосферы мира, стабильности и сотрудничества на Ближнем Востоке, к созданию которой стремится Анкара. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Ливана Джозефом Ауном.

Глава турецкого государства заверил, что Анкара «продолжит оказывать посильную гуманитарную и техническую помощь Бейруту», поддержит также «шаги по укреплению Вооруженных сил Ливана».

Он напомнил, что жертвами последнего витка эскалации в регионе стали свыше 4,3 тыс. ливанцев: «Анкара с самого начала вспышки напряженности входила в число стран, где наиболее резко реагировали на акты насилия в Ливане».

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