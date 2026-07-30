УЕФА объявил войну ФИФА от имени всей Европы

В нем говорится, что УЕФА и его национальные ассоциации не будут участвовать в турнирах ФИФА.

УЕФА сделал заявление на своем официальном сайте, опубликованное от имени самой организации и 55 ее ассоциаций-членов.

«УЕФА и все 55 входящих в него ассоциаций выступают единым фронтом. Мы единогласно и недвусмысленно отвергаем предложение ФИФА передать частным инвесторам доли в правах собственности на чемпионат мира и другие турниры ФИФА, — говорится в заявлении. — Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это одно из величайших спортивных наследий футбола. На протяжении многих поколений его создавали игроки, национальные сборные и болельщики со всех континентов. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается.

Безответственно и недопустимо, что столь важное для футбола предложение было разработано втайне и практически доведено до утверждения без каких-либо содержательных консультаций с теми, кому доверено управление игрой. Это не просто серьезнейший провал руководства, но и отказ ФИФА от исполнения своих обязанностей хранителя мирового футбола.

Национальным ассоциациям по всему миру теперь предъявлен ультиматум: согласиться с необратимым захватом главных футбольных турниров или столкнуться с последствиями. Это не «демократическое решение», а управление посредством запугивания — акт принуждения, недостойный организации, которой доверено заботиться о мировом футболе.

Но наши возражения касаются не только самой процедуры.

В тот момент, когда внешние инвесторы приобретают доли в правах собственности на турниры ФИФА, футбол меняется навсегда. Извлечение коммерческой прибыли становится постоянным обязательством. Ожидания инвесторов превращаются в ежедневное давление. С этого момента каждое решение о международном календаре, форматах турниров и будущем футбола будет приниматься уже не в интересах игры, а в интересах акционеров.

Такой модели нет места в мировом футболе. Будущее футбола не может определяться ожиданиями тех, чья главная цель заключается в максимизации финансовой прибыли. Интересы национальных ассоциаций, лиг, клубов, игроков и болельщиков также не могут быть подчинены доходам инвесторов. Футбол не может закладывать свое будущее ради финансовой выгоды.

Позиция Европы ясна. Мы никогда не станем придавать этой модели легитимность. Никто не имеет морального права продавать то, что ему лишь доверено сохранить для следующего поколения.

По итогам сегодняшнего обсуждения входящие в УЕФА национальные сборные не будут участвовать ни в одном турнире ФИФА до тех пор, пока эти предложения остаются в силе. Участие станет возможным только в том случае, если предложение будет полностью отозвано, а также будут предоставлены юридически обязывающие гарантии того, что организация больше никогда не допустит частных владельцев к управлению ФИФА или ее турнирами.

Ни у кого не должно оставаться сомнений: УЕФА и национальные ассоциации будут противостоять этим планам со всей решимостью.

Бывают моменты, когда об организациях судят не по тому, с чем они готовы согласиться, а по тому, в чем они отказываются идти на компромисс. Сейчас именно такой момент.

Некоторые вещи слишком важны, чтобы их продавать. Чемпионат мира принадлежит футболу. Так было и будет всегда. И пока у Европы есть право голоса, он никогда не будет выставлен на продажу».