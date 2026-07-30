Сахиба Гафарова посетила Эфиопию с официальным визитом

Как сообщалось, возглавляемая спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой делегация с 28 по 30 июля находилась в Федеративной Демократической Республике Эфиопия с официальным визитом.

Сахиба Гафарова, в свою очередь, поделилась мыслями о развитии двусторонних отношений Азербайджана и Эфиопии.

Премьер-министр отметил на встрече завоевание Азербайджаном в последние годы высокого авторитета в международном сообществе, заявив, что достигнутые нашей страной под руководством президента Ильхама Алиева успехи вызывали большой международный отклик.

В своем выступлении на тему «Азербайджан и Эфиопия: развитие межпарламентского диалога, сотрудничества и мультилатерализма» она отметила успешное развитие отношений между Азербайджаном и Эфиопией — как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций. Спикер подчеркнула значительный вклад в укрепление взаимного уважения и доверия между нашими странами визитов президента Эфиопии Тайе Ацке Селассие и премьер-министра Абия Ахмеда Али в Азербайджан, их встреч, проведенных с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также визита вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Эфиопию. В своем выступлении спикер акцентировала внимание на важной роли парламентской дипломатии в системе международных отношений.

В рамках визита спикер Сахиба Гафарова 30 июля приняла участие в мероприятии, проведенном в Институте иностранных дел страны.

На встречах спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой со спикером Палаты народных представителей Эфиопии Тагассе Чаффо и спикером Палаты Федерации Агегнеху Тешагером состоялся обширный обмен мнениями о дальнейшем развитии межпарламентских отношений.

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Спикер азербайджанского парламента также встретилась в Эфиопии с послами стран Африки и стран других регионов мира в Аддис-Абебе.

В выступлении на мероприятии спикер поделилась своими мыслями о роли Африки в меняющемся мире, значимости парламентской дипломатии, деятельности Межпарламентского Союза (МПС), являющегося крупнейшей международной парламентской организации в мире, ее будущем и Африканской повестке дня-2063.