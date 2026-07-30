Зеленский об убийстве целой семьи северокорейской ракетой

Cеверокорейская баллистическая ракета, выпущенная российской армией, убила многодетную семью под Кривым Рогом, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«В районе Радушного россияне впервые за долгое время применили ракету из Северной Кореи — такие предварительные данные. Конечно, еще будут экспертизы, все будет проверено, но на данный момент — это северокорейская баллистика. Союз московских отбросов с безумным режимом в Северной Корее ради ракет, ради северокорейского контингента здесь, в Европе, на наших границах, и ради убийства наших украинских детей.

Конечно, сегодня многие в мире осудили этот удар. Было много сочувствия из-за гибели людей. Европейские страны заявили много всего еще из-за российской ракеты, которая попала на территорию Польши и взорвалась где-то в поле под Люблином. Самое главное — это не просто сочувствие и не просто осуждение, а ракеты для ПВО, и именно такое давление на Россию, которое может остановить эту глупую российскую войну, все их удары и террор», — заявил украинский лидер в видеообращении.

Ранее Зеленский сообщил, что российские войска нанесли удар баллистической ракетой по жилому дому в селе Радушное возле Кривого Рога в Днепропетровской области. На данный момент подтверждена гибель родителей и троих детей в доме, где проживала многодетная семья.