Россию не пустят на чемпионат мира

Сборную России по хоккею не допустили до участия в ЧМ-2027. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Как сообщает организация, данное решение было принято, исходя из вопросов безопасности и неподкупности в спорте. Помимо взрослого чемпионата мира, россияне в 2027 году пропустят турниры среди молодежи и юниоров.

Сборная России не принимает участия в чемпионатах мира с 2022 года. Она отстранена по решению IIHF. 28 мая Дисциплинарный совет организации аннулировал это решение.