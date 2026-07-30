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Нотариуса заковали в наручники в бакинском суде

Инара Рафикгызы
21:32 496

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по уголовному делу частного нотариуса нотариальной конторы №4 Сабунчинского района Сабухи Алиева, обвиняемого в присвоении средств в крупном размере.

Как сообщает haqqın.az, на процессе под председательством судьи Азера Тагиева были уточнены анкетные данные обвиняемого. Выяснилось, что нотариус, обвиняемый в присвоении государственных средств в крупном размере, не возместил нанесенный ущерб. Это обстоятельство послужило основанием для изменения меры пресечения.

Согласно решению, С. Алиев был взят под стражу прямо в зале суда.

Судебное заседание назначено на 6 августа.

Отметим, что С. Алиев был привлечен к уголовной ответственности Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре на основании обращения Министерства юстиции.

Сабухи Алиев — ученый-юрист, получивший в 2010 году ученую степень доктора философии по праву. Если обвинение подтвердится, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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