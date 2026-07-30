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Азербайджан ответил Франции так, как она заслуживает

21:25 672

Мы решительно отвергаем заявление Министерства Европы и иностранных дел Франции от 30 июля, которое ставит под сомнение судебный процесс в отношении гражданина Франции Мартина Райана, на котором ему был вынесен приговор, и содержит необоснованные обвинения в адрес нашей страны. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Уголовное дело в отношении Мартина Райана было расследовано в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, и суд принял решение на основе представленных доказательств и предъявленных ему обвинений. Решение апелляционной инстанции также является результатом судебного процесса, проведенного в рамках законодательства Азербайджанской Республики.

В связи с этим придание французской стороной политической окраски судебным процессам, сделанные  заявления, носящие характер вмешательства в деятельность азербайджанских судов, а также утверждения о «необоснованном задержании» и «несправедливом судебном разбирательстве» являются недопустимыми. 

В ходе судебного процесса процессуальные права обвиняемого лица были обеспечены в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики и международными обязательствами нашей страны. Участие консульских представителей посольства Франции во всех судебных заседаниях еще раз подтверждает, что процесс проходил прозрачно.

Мы призываем французскую сторону уважать суверенитет, внутренние дела и независимую судебную систему Азербайджанской Республики, а также воздерживаться от необоснованных обвинений, наносящих вред двусторонним отношениям», — говорится в заявлении.

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