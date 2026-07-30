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Диас отправили в Турцию

30 июля 2026, 22:16 944

Временным поверенным в делах США в Грузии назначена Эми Диас. Об этом говорится на сайте американской дипмиссии в Тбилиси. Диас сменила на этом посту Алана Перселла.

Предыдущий посол Робин Данниган, назначенная еще администрацией Байдена, досрочно ушла в отставку летом прошлого года.

Эми Диас работает в Госдепе США с 2002 года. До последнего назначения она занимала посты и. о. посла и замглавы дипмиссии в Малави, возглавляла отдел политики и глобальных вопросов Европы, руководила консульским отделом в Зимбабве и группой по борьбе с наркотиками в Кабуле. Ранее Диас руководила отделом внутренней политики в посольстве США в Тбилиси.

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