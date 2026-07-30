Россия обещает заменить Армению без труда

По словам российского министра, ЕАЭС остается для Армении не только главным рынком сбыта, но и основным источником стратегически важных ресурсов, необходимых армянской экономике. Решетников отметил, что объемы поставок армянской продукции на российский рынок и в другие страны ЕАЭС нельзя назвать критически значимыми. Поэтому, по его утверждению, Россия сможет без серьезных трудностей заменить товары, импортируемые из Армении.

Отдельно министр затронул вопрос поставок газа. В Минэкономразвития РФ сомневаются, что за пределами Евразийского экономического союза Еревану смогут предложить энергетические ресурсы «на столь же выгодных условиях».

Решетников также прокомментировал ситуацию вокруг «Южно-Кавказской железной дороги». Он подчеркнул, что компания не получила железнодорожную инфраструктуру Армении бесплатно и вложила средства в ее развитие. По его словам, в случае одностороннего пересмотра действующих договоренностей требования Еревана о дополнительных выплатах со стороны России не имеют под собой никаких оснований.