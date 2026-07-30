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Россия обещает заменить Армению без труда

30 июля 2026, 22:32 1619

Для России не составит труда заместить поставки товаров из Армении, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

По словам российского министра, ЕАЭС остается для Армении не только главным рынком сбыта, но и основным источником стратегически важных ресурсов, необходимых армянской экономике. Решетников отметил, что объемы поставок армянской продукции на российский рынок и в другие страны ЕАЭС нельзя назвать критически значимыми. Поэтому, по его утверждению, Россия сможет без серьезных трудностей заменить товары, импортируемые из Армении.

Отдельно министр затронул вопрос поставок газа. В Минэкономразвития РФ сомневаются, что за пределами Евразийского экономического союза Еревану смогут предложить энергетические ресурсы «на столь же выгодных условиях».

Решетников также прокомментировал ситуацию вокруг «Южно-Кавказской железной дороги». Он подчеркнул, что компания не получила железнодорожную инфраструктуру Армении бесплатно и вложила средства в ее развитие. По его словам, в случае одностороннего пересмотра действующих договоренностей требования Еревана о дополнительных выплатах со стороны России не имеют под собой никаких оснований.

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