Китайские автомобили гниют на складах

Согласно представленным в четверг, 30 июля, данным Международного энергетического агентства, более миллиона электромобилей, экспортированных за последние полтора года из Китая, до сих пор не дошли до конечного покупателя.

Часть разрыва объясняется удлинившимися сроками морской перевозки, однако это все же указывает на аномальное накопление запасов в портах и на складских площадках по всему миру.

Аномальные запасы накопились после того, как китайские производители столкнулись со снижением продаж на внутреннем рынке, и направили излишки на экспорт.

В первой половине 2026 года продажи автомобилей всех типов в Китае обвалились более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Всего в Китае было продано примерно на 2,5 млн автомобилей меньше.

При этом снижение производства автомобилей в Китае составило всего 6%, а излишек был направлен на экспорт. Общий экспорт автомобилей из Китая вырос на 65%, тогда как экспорт электромобилей взлетел на 120%.